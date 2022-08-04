Звезда «Сватов» раскрыл причину ухода из сериала: всё дело в деньгах

Актер Анатолий Васильев стал известным задолго до съемок в сериале «Сваты». Однако его герой — дедушка Юра — и его постоянные пикировки с персонажем Федора Добронравова мгновенно принесли Васильеву народную любовь. К огорчению многочисленных поклонников сериала, после 4 сезона актер покинул проект, отказавшись дальше сниматься.

Звезда «Сватов» раскрыл причину ухода из сериала. Оказалось, что все дело было в деньгах. По словам Васильева, он активно предлагал создателям поднять картину на новый уровень, сделать еще смешнее и интереснее для зрителей. Но его мнение во внимание не приняли, ориентируясь лишь на высокие рейтинги.

«Думаю, их просто интересовали деньги», — посетовал Васильев в интервью для «Комсомольской правды ».

Актер раскритиковал шутки, которые прописывали его герою в сериале. Он назвал такой уровень юмора неприемлемым для себя и покинул съемочную площадку. При этом Васильев опроверг слухи, что из сериала он ушел из-за разногласий с другой звездой — Федором Добронравовым. Актер подчеркнул, что у них с коллегой сложились прекрасные рабочие отношения.

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