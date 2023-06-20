Звезда советского кино делила постель с Моргуновым: обомлеете, когда ее увидите

В дефицитное советское время режиссерам приходилось довольствоваться теми вещами и предметами, которые оказывались под рукой. Труднее всего было создателям исторических лент, когда требовалось показать роскошь былых эпох. Порой поиск реквизитов приводил к неожиданным последствиям.

Во время работы над экранизацией «Анна на шее» возникли проблемы с мебелью. По сюжету героиня в исполнении красавицы Аллы Ларионовой должна была проснуться после бала в своей шикарной постели. Но такой кровати, конечно же, на съемочной площадке не оказалось.

Ситуацию спас Евгений Моргунов. У актера дома была огромная кровать, выполненная из красного дерева. Она идеально вписывалась в антураж картины. Моргунов одолжил свою роскошную постель для съемок, а позднее часто шутил, что в его кровати побывала сама Ларионова. Так две звезды советского кино оказались на одном ложе, правда, не одновременно.

Съемки, где актриса нежится после бала в своей спальне, дались ей с трудом. Сцену снимали в гараже киностудии без отопления, а на улице тем временем стоял мороз. Ларионова, одетая в легкий пеньюар, и виду не подала, что ей жутко холодно. За ее работой наблюдал Александр Вертинский, сыгравший князя. Артист был восхищен стойкостью и выдержкой Аллы Дмитриевны.