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Звезда «СашиТани» предостерегла от кошмарного последствия ботокса

8 июля 2022 08:16
Звезда «СашиТани» предостерегла от кошмарного последствия ботокса

Актриса опровергла устоявшийся миф.

Алина Ланина честно рассказала о проблемах с работой после первых родов. Звезде удалось за полгода вернуться в форму, а вот свести с лица результаты гормональной перестройки оказалось куда сложнее.

Артистка пожаловалась, что после рождения сына на коже появились высыпания, из-за которых она заваливала одни пробы за другими. Исправить ситуацию помог только профессиональный косметолог и сеанс массажей.

«Это работает! Главное расслабить мышцы. Если с зажатым лицом себе что-то вколоть, то эффект маски обеспечен», — предупредила Ланина в интервью изданию «7Дней».

Алина отметила, что спокойно относится к уколам красоты, но опровергла теорию, что ботокс стоит колоть еще до появления морщин. Звезда «СашиТани» убеждена, что инъекции прибавляют возраст, несмотря на последующую гладкость кожи.

Вот почему сама Ланина никогда не прибегала к подобным манипуляциям с внешностью, хотя в прессе и распространяли слухи о ее скулах, созданных с помощью филлеров.

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Фото: Кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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