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Звезда «Интердевочки» начала свой путь с фильмов для взрослых: не зря считали распутной

18 сентября 2023 10:30
Звезда «Интердевочки» начала свой путь с фильмов для взрослых: не зря считали распутной

Не стыдилась раздеваться на камеру.

Двухсерийный фильм «Интердевочка» в 1989 году стал шоком для миллионов советских зрителей, не привыкших к такой откровенности. История «ночных бабочек» бросала вызов морали и нравственности того времени. Среди фактурных актрис выделялась Наталья Щукина, сыгравшая дочь профессора-африкановеда.

На излете советской эпохи артистка не чуралась творческих экспериментов. Первой заметной работой Щукиной в кино стала Ляля в картине Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Вскоре барышня снялась во французской эротической ленте «Секс и перестройка». Звезде досталась роль продавщицы в ГУМе, мечтающей сняться в фильме 18+.

Несмотря на неоднозначные роли, Наталья Щукина смогла найти свое место в российском кино. 52-летняя актриса все еще востребована. На ее счету такие популярные картины, как «Отель Элеон» и «Чебурашка».

Фото: Кадр из фильма «Интердевочка» (1989)
Алла Новикова
Алла Новикова
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