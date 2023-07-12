Звезда фильма «Любовь и голуби» стала бабкой благодаря гриму: как на самом деле Шура выглядит в старости

Наиболее яркой ролью Натальи Теняковой в кино стала баба Шура в картине Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Артистке было всего 39 лет, когда ей предложили воплотить на экране старушку. И знаменитость пошла на такую авантюру.

Сначала артистка возмутилась, решив, что слишком молода для такого образа. К тому же она была преимущественно театральной актрисой и не любила сниматься в кино. А согласилась засветиться в проекте Меньшова только потому, что любила собирать грибы. Работа над картиной проходила в Карелии, и свободное время Тенякова проводила за любимым занятием.

Чтобы стать той самой бабой Шурой, артистке пришлось доверить свое лицо профессионалам. Звезде делали пластический грим, добавляя морщины вокруг глаз и в уголках рта. А фигуру делали полной при помощи накладок.

И если от накладок избавиться было просто, то грим заметно испортил кожу Теняковой. После длительных съемок артистка поняла, что ее лицо деформировалось и на нем появились уже настоящие морщины. Чтобы привести себя в порядок, знаменитости пришлось обратиться к косметологу.

Сегодня Наталье Теняковой 79 лет. Годы сделали свое дело, и баба Шура состарилась по-настоящему. Но стоит признать, что она не утратила самого главного — любви своих преданных поклонников.