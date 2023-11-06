Звезд «Бедной Насти» и «Бумбараша» связывает история, которую обе не любят вспоминать

Елена Корикова предпочитает не вспоминать о коллеге по цеху Екатерине Васильевой. Их связывает давняя история из прошлого, которая раз и навсегда изменила жизнь молодой блондинки и заставила звезду «Бумбараша» отправиться в монастырь замаливать грехи.

После выхода «Бедной Насти» в артистку влюбилась вся страна. Дмитрий Рощин, сын Васильевой, закрутил роман с красоткой, который привел к закономерным последствиям — знаменитость забеременела.

Как честный человек, звездный наследник надумал жениться, но его мать видеть Корикову в качестве своей невестки оказалась не готова.

Актриса считала ее недостойной пассией для своего отпрыска и предполагала, что ребенка она «нагуляла» от другого.

Свадьба не состоялась — сын Васильевой открестился и от своей возлюбленной, и от малыша. Корикова назвала сына Арсением, дала ему свою фамилию и вырастила его в одиночку. Рощин стал священником, женился, обзавелся восемью детьми, но ребенка от звезды экрана так и не признал.

Его мать с недавних пор также поселилась в монастыре. «Я пришла за спасением», — призналась артистка, которая тоже не любит вспоминать о том, что натворила.