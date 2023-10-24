«Золушка» была уже не девочкой: вот как ее экстремально омолодили для съемок

Сказочный фильм «Золушка» вышел на советские экраны в 1947 году. Главную роль в нем исполнила миниатюрная блондинка Янина Жеймо. Режиссер картины Надежда Кошеверова встретила актрису еще во время Великой Отечественной войны и мечтала с ней поработать. Но была одна загвоздка — артистке, которой предстояло сыграть юную девушку, исполнилось уже 37 лет.

Чтобы возраст Янины не был заметен, гримеры наносили ей очень аккуратный нежный макияж. Также Жеймо категорически велели высыпаться, чтобы на лице не появлялись отеки, а мешки под глазами не выдавали ее реальные годы. Об этом рассказывает Дзен-канал «Я люблю кино».

Завершало картину то, что в принцы ей подобрали почти ровесника — актеру Алексею Консовскому на момент съемок было 35 лет. Конечно, пришлось постараться и операторам. Они тщательно искали ракурсы, на которых актриса выглядела бы моложе.

Результат превзошел все ожидания. Если зрители и заметили, что Золушке больше 17, то о ее настоящем возрасте никто даже не догадывался.