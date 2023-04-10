Знойная красотка Люда из «Афони» запала в душу многим: без парика и грима вы бы ее не узнали

Комедия «Афоня» буквально пестрит ярчайшими образами. Все точно вспомнят пышногрудую даму на танцах, которая напирала на главного героя всем своим бюстом. Такую знойную красотку забыть невозможно.

Роль этой колоритной дамы исполнила Татьяна Распутина. Эпизодическая сцена в «Афоне» стала ее самой запоминающейся работой в кино. В реальной жизни Распутина была очень привлекательной и вовсе не походила на свою гротескную героиню.

В молодости актриса обладала яркой внешностью: большие глаза, красивые длинные волосы, аккуратные черты лица.

На съемках «Афони» ее загримировали, надели на голову пышный парик и сделали ей выдающийся бюст, который впечатлил всех зрителей. Метаморфоза получилась впечатляющей — Распутину превратили в совершенно другого человека. Узнать актрису без прически и кричащего макияжа просто невозможно.

Позднее Татьяна Евгеньева снялась в другой картине Данелии — «Мимино». Здесь она тоже сыграла танцовщицу, вместе с которой отплясывали главные герои.