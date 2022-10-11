«Знали, что делали»: это мультфильм изменил взгляд иностранцев на СССР

Полнометражный мультфильм «Остров сокровищ» вышел в прокат в 1988 году и сразу же завоевал сердца советских зрителей. Как оказалось, даже спустя прошедшие десятилетия он не теряет актуальности, покоряя все больше и больше зрителей по всему миру. При этом иностранцы ценят в нем далеко не остроумные диалоги или сложную анимацию.

Как отмечают заграничные зрители, их поражает пропаганда здорового образа жизни без вредных привычек. Поклонники с удивлением замечают, что авторы высмеяли основные стереотипные привычки пиратов, постаравшись настроить зрителей против них.