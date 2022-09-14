Злой рок или трагическая случайность: кто из артистов не дожил до 27-летия «Ширли-мырли»

Комедия «Ширли-мырли» вышла на экраны в 1995 году. Фильм до сих пор пользуется любовью зрителей — и все благодаря актерам, которые блестяще справились со своими ролями.

Злой рок или трагическая случайность, но сегодня многих из них уже нет в живых. Судьбы артистов, ставших звездами нашумевшего проекта, поражают. Как пишет портал «Телесемь», кто-то не смог пережить утрату любимого человека, а кто-то скончался от страшной болезни. Но обо всем по порядку.

Первым ушел из жизни Ролан Быков, воплотивший покупателя алмаза. Актеру диагностировали рак. Операция, на которую возлагались большие надежды, не помогла спасти звезду. Метастазы перешли в легкие, и в октябре 1998 года режиссера не стало.

Спустя восемь лет тоже от рака сгорела актриса Любовь Полищук, которой досталась роль жены посла. Знаменитость отправили на лечение в Израиль, но было слишком поздно. Победить саркому артистка так и не смогла.

В 2011 году не стало и Льва Борисова, представшего на экране в образе Алексея Феофилактовича. Актер был зависимым человеком, однако жена помогла ему завязать с вредными привычками. Тем не менее состояние здоровья артиста оставляло желать лучшего. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные инсультом. Борисову было 77 лет.

Армен Джигарханян, исполнивший роль мафиози Козюльского, также ушел из-за тяжелой болезни. Артиста не стало осенью 2020 года, после чего разразился скандал. Евгений Петросян заявил, что режиссер умирал в муках, а близкие попросту отвернулись от него, оставив в полном одиночестве.

В ноябре 2021 года стало известно о смерти Валерия Гаркалина, сыгравшего сразу несколько ролей — Кроликова, Шниперсона и других братьев. Актеру не удалось избежать заражения коронавирусом, с которым его ослабленный организм не смог справиться.

Следом за ним зимой этого года скончался 85-летний Леонид Куравлев. Артист тяжело переживал уход своей супруги Нины. В СМИ писали, что дети отвернулись от артиста и сдали его в дом престарелых. Оттуда звезду и госпитализировали с цереброваскулярной болезнью и деменцией и отправили в хоспис, где он провел свои последние дни.