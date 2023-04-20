Злость и отторжение: россияне не сдержали эмоций при виде новой Алисы Селезневой (фото)

Культовую фантастику «Гостья из будущего» до сих пор пересматривают с огромным удовольствием. Недавно стало известно, что киношники «перезапустили» легендарную ленту, и вот что из этого получилось.

На днях в Сети появился трейлер фильма «Сто лет тому вперед». Это новый взгляд на давно знакомую историю про Алису Селезневу. Роль культовой героини в новой ленте исполнила Дарья Верещагина. Актриса, конечно, не избежала сравнений со своей предшественницей Натальей Гусевой. Интернет-пользователи не скрыли своего возмущения, увидев новую Алису Селезневу, и посчитали, что Верещагина опошлила весь образ. Теперь у героини короткая прическа, как у мальчика, и розовые волосы. Новая Алиса вызвала у многих только злость и отторжение. Вот какие комментарии они оставили под трейлером:

«Ощущение, как будто в душу плюнули», «Это же мальчик», «Алиса нездорового человека».

На счету 25-летней Верещагиной не так много ярких работ. Самой известной ее ролью пока считается Китти в картине «Анна К». Но нет сомнений, что после премьеры фильма «Сто лет тому вперед» она станет узнаваемой и обсуждаемой актрисой.