Жутко смотреть: как выглядит Джоконда из «9 роты» спустя 20 лет
Фанаты не могут сдержать удивления при виде звезды экрана.
Константин Крюков дебютировал в кино, снявшись в военной драме «9 рота». Его герой, рядовой Руслан Петровский по кличке Джоконда, полюбился зрителям, а сам артист продолжил развивать собственную карьеру.
Сразу же после картины Федора Бондарчука он снялся в романтической комедии «Жара». Следующими его проектами стали «На крючке!», «Что творят мужчины», а последней ролью — сериал «Красный Яр», в котором он исполнил главную роль.
Преданные поклонники не упускают ни одной новости о жизни артиста и внимательно следят за его успехами. Фанаты комментируют каждую публикацию знаменитости в социальных сетях, не скупятся на поздравления и комплименты. При этом многие с удивлением отмечают, что 38-летний Крюков совершенно не изменился за прошедшие годы и выглядит точно так же, как во времена своего первого фильма.
«Вы совсем не меняетесь», «Это даже странно, ведь уже 20 лет прошло, а вы все такой же», «Очень красивый артист», — делятся мнением пользователи Сети.