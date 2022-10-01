Жутко не просто так: удивитесь, чем в самом деле пугает «Молчание ягнят»

Фильм Джонатана Демми «Молчание ягнят» вышел по-настоящему страшным. Но для создания подобного эффекта Демми не использовал скримеры или жуткие крики – режиссер проделал куда более тонкую работу, чтобы картина запала зрителю в душу.

Любимым приемом Джонатана Демми на съемках были «ботинки собеседника». Оператор ставил камеру как можно ближе к актеру, чтобы зритель чувствовал себя в «шкуре» героя или в его «ботинках».

Жемчужиной фильма стал пугающий образ Ганнибала Лектора в исполнении Энтони Хопкинса. Актер долго изучал дела известных убийц, посещал тюрьмы и судебные процессы. При просмотре видео с руководителем секты «Семья» Чарльзом Мэнсоном Хопкинс обратил внимание, что Мэнсон почти не моргает, словно рептилия. Актер использовал этот прием при работе над фильмом – вот почему взгляд Лектора был таким жутким.