Жутко комплексовала: карьеру Суок из «Трех толстяков» разрушил один изъян

Слава пришла к литовской девочке Лине Бракните после роли Суок в сказке «Три толстяка». В нее было влюблено огромное число мальчиков по всему Советскому Союзу. Позже она стала еще более популярна, сыграв в подростковой драме «Дубравка». Практически все свое детство Лина провела на съемках.

Поэтому совсем неудивительно, что ей прочили большое актерское будущее, считая ее одной из самых искренних и естественных молодых актрис того времени. Вот только сама Бракните совсем не хотела становиться взрослой звездой экрана: она очень стеснялась своего маленького роста и была уверена, что этот недостаток обязательно помешает ей сниматься. Да и издевательства от сверстников, которых она натерпелась за время своей актерской карьеры, еще не выветрились из памяти.

В итоге Лина приняла решение не подавать документы во ВГИК, а остаться в Литве. Там она окончила истфак, а затем много лет проработала в библиотеке республиканского института истории. Сегодня 69-летняя Бракните по-прежнему живет в Вильнюсе и совсем не жалеет, что много лет тому назад согласилась стать актрисой.