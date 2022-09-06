Жуть берет: как выглядели Волк и Заяц в «запрещенной» серии «Ну, погоди!»

Премьера «Ну, погоди!» в 1970 году имела большой резонанс. Зрители — и взрослые, и дети — с увлечением наблюдали за постоянными погонями Волка за Зайцем и болели то за одного, то за другого. Но любимые персонажи могли выглядеть совсем не так, как привыкли фанаты мультсериала.

Над первой серией работал режиссер Геннадий Сокольский. В его исполнении Заяц был красного цвета, а Волк казался очень нескладным. Цензорам такие изображения героев не понравились: они посчитали, что животные кажутся злыми, а советским детям нужны более добрые персонажи. Сокольский критику не воспринял и отказался от переделок, прекратив работать над проектом.

Несколько месяцев за идею не брался никто из художников, пока проект не попал к Вячеславу Котеночкину. Он и создал тех героев, что так полюбились миллионам зрителей. Чиновники от Госкино восприняли работу постановщика довольно прохладно, однако дали ей «зеленый свет». На тот момент цензоры не прогнозировали оглушительный успех эпизодов.