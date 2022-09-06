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Жуть берет: как выглядели Волк и Заяц в «запрещенной» серии «Ну, погоди!»

6 сентября 2022 18:45
Жуть берет: как выглядели Волк и Заяц в «запрещенной» серии «Ну, погоди!»

Первый художник отказался от работы над мультфильмом.

Премьера «Ну, погоди!» в 1970 году имела большой резонанс. Зрители — и взрослые, и дети — с увлечением наблюдали за постоянными погонями Волка за Зайцем и болели то за одного, то за другого. Но любимые персонажи могли выглядеть совсем не так, как привыкли фанаты мультсериала.

Над первой серией работал режиссер Геннадий Сокольский. В его исполнении Заяц был красного цвета, а Волк казался очень нескладным. Цензорам такие изображения героев не понравились: они посчитали, что животные кажутся злыми, а советским детям нужны более добрые персонажи. Сокольский критику не воспринял и отказался от переделок, прекратив работать над проектом. Жуть берет: как выглядели Волк и Заяц в «запрещенной» серии «Ну, погоди!»

Несколько месяцев за идею не брался никто из художников, пока проект не попал к Вячеславу Котеночкину. Он и создал тех героев, что так полюбились миллионам зрителей. Чиновники от Госкино восприняли работу постановщика довольно прохладно, однако дали ей «зеленый свет». На тот момент цензоры не прогнозировали оглушительный успех эпизодов.

Фото: Кадры из мультифильма "Ну, погоди!" (1961)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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