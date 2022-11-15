Жертву оценит каждая россиянка: на что заставили пойти звезду «Большой перемены»

Приступая к съемкам «Большой перемены», ни актеры, ни создатели не верили в успех картины. Фильм просто должен был подтолкнуть советских граждан рассмотреть возможность обучения в вечерней школе. Однако лента не только выполнила первоначальный замысел, но и стала абсолютным хитом.

За сценарную основу была взята книга «Иду к людям». Ее автор Георгий Садовников сам когда-то работал учителем вечерней школы. Именно из прошлого писатель и взял образ Нелли Ледневой. Влюбленная бетонщица трогательно ухаживала за Садовниковым, предлагая даже проводить его домой. Рядом с крепкой и рослой девушкой действительно было бы не так страшно, но Георгий соблюдал субординацию. При этом образ ученицы его так вдохновил, что он включил ее сначала в повесть, а потом и в сценарий фильма, пишет «Новый очаг».

Вот только нежная и хорошенькая Светлана Крючкова не подходила под облик «гром-бабы». Из ситуации пришлось выходить костюмерам: Нелли в исполнении актрисы обзавелась кепкой, прибавлявшей роста, а пиджак с декоративными погонами создавал объем. Кроме того, образу Ледневой добавили гитару. И в таком виде на фоне субтильного Михаила Кононова Светлана действительно стала смотреться внушительнее. Эта жертва окупилась сполна: после «Большой перемены» Крючкова снялась еще в 90 кинопроектах.