Женщины накинулись на Данелию из-за сцены в «Афоне»: их можно понять

Комедия «Афоня» всегда вызывала бурные дискуссии среди зрителей. Так, многих женщин возмущал непутевый главный герой, которого Георгий Данелия сделал слишком обаятельным для сантехника. Но больше всего зрительниц вывела из себя одна сцена.

Медсестра Катя в исполнении Евгении Симоновой прониклась к Афоне особыми чувствами. И хотя герой не питал к девушке любви, он был не прочь разделить с ней ложе. Именно этот пикантный эпизод и смутил зрительниц.

Дамы писали Данелии гневные письма и высказывали мнение. По их словам, спать с подвыпившим сантехником — сомнительное удовольствие для любой женщины, а уж тем более для такой молодой девушки как Катя. Также зрительницы отметили, что в реальности подобные персонажи куда менее обаятельные, чем герой Леонида Куравлева. Им не понравилось, что режиссер романтизировал образ пьющего и ленивого сантехника.

Возмущение советских женщин поняли современные дамы. Они подтвердили, что от таких «Афонь» в жизни одни проблемы.