«Женщина-Рэмбо»: изменившуюся до неузнаваемости дочь Шукшиной едва опознали

34-летняя Анна Трегубенко удивила подписчиков изменившимися формами. В соцсетях она опубликовала снимки в купальнике, сделанные в водоеме на природе. Фолловеры едва опознали на фото дочь Шукшиной. Анна продемонстрировала рельеф мышц и внушительные бицепсы, которым может позавидовать любой профессиональный бодибилдер.

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Как объяснила Трегубенко, она заканчивает последний месяц набора веса. С августа она намерена сесть на специальную диету, чтобы объемы несколько уменьшились, но мышцы остались нетронутыми.

«Женщина-Рэмбо», — описали ее комментаторы.

А ведь еще недавно Анна было стройной и хрупкой блондинкой. После рождения ребенка она начала ходить в тренажерный зал. Подписчики считали, что дочь Шукшиной пытается привести себя в форму, но оказалось, что она давно мечтала о накачанном теле. Ранее Анна намекала, что ее звездным родственникам такое преображение не понравилось. Однако ни Мария, ни Лидия Федосеева-Шукшина спорить с Анной не стали.