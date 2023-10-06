Жалко до слез: мальчишка из фильма «В поисках капитана Гранта» уже сам отец

Фильмография Руслана Курашова совсем небольшая: в ней всего пять проектов. Но самым главным для артиста был первый. В 13 лет мальчика утвердили на роль юного Роберта в картине «В поисках капитана Гранта».

После этого проекта молодой человек снялся еще в нескольких фильмах, но актерская карьера не задалась. Руслан стал заниматься хореографией и устроился в балет народного танца.

В личной жизни у Курашова также все было неплохо. Он женился на любимой девушке, у пары родился сын Саша — такой же белокурый, как и его отец в юности. Идиллию разрушило серьезное заболевание Руслана. Семье пришлось потратить немало денег на лечение.

Артист попытался создать свой бизнес, но лишь увеличил долги. Бывшая звезда ленты «В поисках капитана Гранта» и его семья едва не потеряли квартиру, связавшись с аферистами. К счастью, юристы помогли Курашову решить проблемы.