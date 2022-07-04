Здорова, поет, веселится: правда о местонахождении Ани Лорак больше не секрет

Ани Лорак взбудоражила пользователей Сети и провела выступление в Армении. Певица впервые с февраля этого года дала концерт.

Последние несколько месяцев никто из поклонников не догадывался, где именно находится исполнительница. Еще в феврале она пропала из социальных сетей, отменила все свои выступления и перестала общаться с фанатами. Однако несколько дней назад оказалось, что она находится в Москве: Лорак стала одной из гостей дня рождения сына Филиппа Киркорова. Сейчас же стало известно, что она отправилась в Армению ради корпоратива.

«Пахнет водкой и селедкой»: зарвавшуюся Гузееву безжалостно припечатали

В фанатских аккаунтах можно увидеть десятки видео, на которых Лорак дает концерт для молодоженов и их гостей. Артистка подготовила специальную программу, где показала все свои главные хиты, а ее выход на сцену, как пишет портал Teleprogramma.pro , стал первым с зимы этого года.

Сама Лорак при этом продолжает хранить молчание. Знаменитость никак не комментирует паузу в своей карьере и не рассказывает о планах на будущее.