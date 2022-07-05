«Пахнет водкой и селедкой»: зарвавшуюся Гузееву безжалостно припечатали

Вот какой недостаток ведущей простить не смогли.

Популярный психолог Вероника Степанова описала психологический портрет Ларисы Гузеевой. Ведущая, как утверждает специалист, совмещается в себе целый набор различных личностных качеств.

Артистка полюбилась всей стране благодаря отсутствию высокомерия и мощной материнской энергии. Однако в то же время Лариса может производить иное впечатление.

«Ее можно представить себе директором лесоторговой базы: есть какая-то статность, есть торгашеская нотка, такая, как будто пахнет водкой и селедкой… То есть не просто утонченная актриса, но и женщина из торговли», — рассказала Степанова .

Есть у Гузеевой и серьезный недостаток, оправдания которому психолог не нашла. Ведущая не редко унижает и оказывает давление на людей, которые не могут дать ей отпор — обычно героев «Давай поженимся!».

Звезда «СашиТани» предостерегла от кошмарного последствия ботокса

Это, по мнению Степановой, некрасиво и недостойно и схоже с поведением Александра Гордона, который на программе «Мужское/Женское» срывается на «бедовых» людях.