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«Пахнет водкой и селедкой»: зарвавшуюся Гузееву безжалостно припечатали

5 июля 2022 08:50
«Пахнет водкой и селедкой»: зарвавшуюся Гузееву безжалостно припечатали

Вот какой недостаток ведущей простить не смогли.

Популярный психолог Вероника Степанова описала психологический портрет Ларисы Гузеевой. Ведущая, как утверждает специалист, совмещается в себе целый набор различных личностных качеств.

Артистка полюбилась всей стране благодаря отсутствию высокомерия и мощной материнской энергии. Однако в то же время Лариса может производить иное впечатление.

«Ее можно представить себе директором лесоторговой базы: есть какая-то статность, есть торгашеская нотка, такая, как будто пахнет водкой и селедкой… То есть не просто утонченная актриса, но и женщина из торговли», — рассказала Степанова.

Есть у Гузеевой и серьезный недостаток, оправдания которому психолог не нашла. Ведущая не редко унижает и оказывает давление на людей, которые не могут дать ей отпор — обычно героев «Давай поженимся!».

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Это, по мнению Степановой, некрасиво и недостойно и схоже с поведением Александра Гордона, который на программе «Мужское/Женское» срывается на «бедовых» людях.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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