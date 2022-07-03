Здесь таких не ждут: американцы преподали Наргиз жестокий урок

Певица Наргиз Закирова прославилась благодаря проекту «Голос» и сотрудничеству с Максимом Фадеевым и сейчас ее знает вся страна. Но когда-то неординарная певица была никому неизвестной эмигранткой с двумя детьми на руках и отсутствием знаний языка в чужой стране.

Со своим вторым мужем и ребенком от первого брака Закирова переехала в США в 1995 году, будучи беременной. В новой стране все складывалось непросто: муж Наргиз погиб и она осталась одна с двумя детьми на руках без знаний английского. В Америке она никак не могла найти себе работу, ей везде отказывали. Наргиз приходилось трудиться на самых низкооплачиваемых работах: в пиццерии, видеосалоне, магазинах. На музыку времени у нее не оставалось и мечта стать звездой была отложена в долгий ящик.

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Спустя несколько лет ей вновь повезло, она встретила своего третьего мужа, музыканта Фила. Именно он устроил Наргиз в бар, где она начала выступать, а позже даже записала первый сольный альбом. Настоящая слава пришла к певице лишь в России, когда она прошла кастинг на второй сезоне шоу «Голос».