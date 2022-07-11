Куда смотрели родные? Шатунова мог спасти один своевременный шаг

Юрий Шатунов не дожил всего полтора года до пятидесятилетнего юбилея, который наверняка отметил бы с размахом. Но судьба распорядилась по-иному, певец скоропостижно скончался 23 июня от обширного инфаркта.

Главный теледоктор страны Елена Малышева в своем телеграм-канале выразила соболезнования близким артиста. Но при этом отметила, что Шатунова можно было легко спасти, если бы не недосмотр как самого певца, так и его близких, своевременно не озаботившихся его здоровьем. Для этого достаточно раз в год проверять уровень холестерина в крови. «Следствие высокого холестерина – инфаркт и инсульт. Всегда внезапно», – объяснила врач.

Малышева добавила, что повышенный холестерин очень коварен, у него нет симптоматики. Однако его не сложно привести в норму, всего лишь пропить курс таблеток, назначенных специалистом. Получается, что простой анализ крови, сделанный за несколько месяцев до трагедии, мог бы продлить жизнь экс-солисту «Ласкового мая».

Ведущая программы «Жить здорово» посоветовала детям Юрия Шатунова пройти обследование, чтобы исключить плохую наследственность. Как известно, людям, чьи близкие родственники умерли от сердечной недостаточности в возрасте до 50 лет, нужно более внимательно относиться к своему здоровью.