Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Куда смотрели родные? Шатунова мог спасти один своевременный шаг

Куда смотрели родные? Шатунова мог спасти один своевременный шаг

11 июля 2022 07:43
Куда смотрели родные? Шатунова мог спасти один своевременный шаг

Популярная ведущая намекнула на нелепую смерть певца.

Юрий Шатунов не дожил всего полтора года до пятидесятилетнего юбилея, который наверняка отметил бы с размахом. Но судьба распорядилась по-иному, певец скоропостижно скончался 23 июня от обширного инфаркта.

Главный теледоктор страны Елена Малышева в своем телеграм-канале выразила соболезнования близким артиста. Но при этом отметила, что Шатунова можно было легко спасти, если бы не недосмотр как самого певца, так и его близких, своевременно не озаботившихся его здоровьем. Для этого достаточно раз в год проверять уровень холестерина в крови. «Следствие высокого холестерина – инфаркт и инсульт. Всегда внезапно», – объяснила врач.

Малышева добавила, что повышенный холестерин очень коварен, у него нет симптоматики. Однако его не сложно привести в норму, всего лишь пропить курс таблеток, назначенных специалистом. Получается, что простой анализ крови, сделанный за несколько месяцев до трагедии, мог бы продлить жизнь экс-солисту «Ласкового мая».

Ведущая программы «Жить здорово» посоветовала детям Юрия Шатунова пройти обследование, чтобы исключить плохую наследственность. Как известно, людям, чьи близкие родственники умерли от сердечной недостаточности в возрасте до 50 лет, нужно более внимательно относиться к своему здоровью.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Related video