Замахнулся на славу Керема Бюрсина: Крид ошеломил признанием

Егор Крид шокировал поклонников, сравнив себя с Керемом Бюрсином. Соответствующей публикацией артист поделился в личном Telegram-канале.

Как рассказал музыкант, во время его долгого перелета из Молдовы в Россию он собирался устроить онлайн-трансляцию в Стамбуле, так как именно через этот город пролегал его путь. Знаменитость эффектно анонсировал встречу с фанатами, сравнив себя с главным героем романтического сериала «Постучись в мою дверь».

«Я — Серкан Болат», — признается Крид.

Подписчики артиста остались в восторге от его публикации. Многие даже не догадывались, что Крид является поклонником популярного шоу.

«Ты лучше любого Серкана Болата», «Ты тоже смотрел этот сериал?» — пишут фанаты.

Некоторые поклонники из-за любви Крида к прямым трансляциям даже предложили ему вместе посмотреть его любимый эпизод романтической комедии, однако артист пока никак не отреагировал на это предложение.

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