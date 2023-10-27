Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Сложный грим полностью скрыл личность артиста.
Владимир Высоцкий по праву считается одним из самых легендарных советских артистов. Публика до сих пор заслушивается его композициями, которые не теряют актуальности. И из-за этого продюсеры долго не могли определиться, кто же сыграет знаменитость в биографическом фильме.
Как оказалось, при выборе актера продюсеры ориентировались на телосложение и талант, но не на внешность. Они перебрали множество звезд экрана, но остановились на Сергее Безрукове. И ради роли ему пришлось полностью изменить свое лицо.
Каждый день в течение четырех часов он гримировался. Артисту делали новое лицо, которое разработали благодаря новым технологиям. Безрукову сделали специальный силиконово-пластиковый грим. И он оказался настолько реалистичным, что даже близкие актера не догадывались, кого он сыграл. Только после премьеры Безруков, который хранил в тайне свое участие в фильме, признался, что исполняет главную роль в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой».