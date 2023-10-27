Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого

Владимир Высоцкий по праву считается одним из самых легендарных советских артистов. Публика до сих пор заслушивается его композициями, которые не теряют актуальности. И из-за этого продюсеры долго не могли определиться, кто же сыграет знаменитость в биографическом фильме.

Как оказалось, при выборе актера продюсеры ориентировались на телосложение и талант, но не на внешность. Они перебрали множество звезд экрана, но остановились на Сергее Безрукове. И ради роли ему пришлось полностью изменить свое лицо.

Каждый день в течение четырех часов он гримировался. Артисту делали новое лицо, которое разработали благодаря новым технологиям. Безрукову сделали специальный силиконово-пластиковый грим. И он оказался настолько реалистичным, что даже близкие актера не догадывались, кого он сыграл. Только после премьеры Безруков, который хранил в тайне свое участие в фильме, признался, что исполняет главную роль в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой».