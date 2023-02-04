Забыла состариться: при виде китаянки из «Такси 3» любой схватится за голову

Яркие красавицы азиатки в зарубежных фильмах всегда смотрятся эффектно и порой даже затмевают главных персонажей. В комедии «Такси 3» такой актрисой стала Бай Лин. Она исполнила роль злой предводительницы целой банды и все равно полюбилась зрителям.

Китайские корни подарили девушке колоритную внешность, а упорство и талант сделали из нее настоящую звезду. К своей профессии она относится серьезно, и к началу работы над знаменитым фильмом артистка выучила французский язык.

С такой же ответственностью Лин подошла и к собственной внешности.

По ее фотографиям невозможно определить точный возраст, ведь красавица все также стройна, а на лице совсем нет морщин. Но актрисе уже исполнилось 56 лет, и многие хотели бы узнать в чем ее секрет молодости.

К удивлению людей, в этом состоит заслуга не пластического хирурга, а самой женщины. Она регулярно занимается спортом и придерживается активного образа жизни, поэтому пока старение обходит ее стороной.