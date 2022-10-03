Забраковали из-за внешности? Кто на самом деле сыграл Каспера

История дружелюбного привидения по имени Каспер до сих пор остается одной из самых добрых и светлых среди тех, которые Голливуд когда-либо снимал для детей. Даже спустя почти три десятка лет появление этих героев на экране заставляет зрителей улыбаться.

Самого Каспера сыграл канадский актер Девон Сава. Роль ему досталась очень небольшая, поскольку большую часть фильма Каспер появлялся перед зрителями в виде анимации, нарисованной художниками-мультипликаторами. И лишь в финале картины Девон исполнял роль мальчика, подарившего танец и поцелуй героине Кристины Риччи.

А вот голос Касперу дал совсем другой актер — Малачи Пирсон, которому тогда было 14 лет. Он же позднее станет озвучивать Каспера и в знаменитом мультсериале. Но почему же ему доверили не играть дружелюбного призрака, а лишь говорить за него? Разгадка очень проста: по сравнению с Девоном Малачи выглядел далеко не таким милым и обаятельным, а это было главным условием для детского фильма.