За такое депортируют! Британец указал на вопиющую ошибку советского «Шерлока»

Советская адаптация «Шерлока Холмса» была тепло встречена в Англии, оценена критиками, а Василий Ливанов и вовсе был награжден орденом Британской империи.

Однако это не значит, что в фильме не ошибок, которые подмечают даже современные английские зрители. Так один из них указал на вопиющую ошибку в сцене разговора Холмса, Майкрофта и Ватсона:

«Я вообще все представлял немного иначе, просто… что они пьют из таких бокалов? Виски что ли? У нас бы депортировали за такое поведение! Настоящие англичане пьют виски только из old fashion glasses».

Возможно, создатели фильма и хотели бы соблюсти все каноны, но дефицит в советское время, а также Железный занавес диктовали свои условия. В остальном советский Шерлок пришелся британцу по душе, хотя сравнения с Холмсом из сериала BBC он все же не выдержал.

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«Вот у нас Шерлок за какие-то десять секунд успевает избить труп плетью и оскорбить девушку. В общем, человек с активным образом жизни», — заключил Джордан на канале Skyeng .