Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова

Филипп Киркоров никогда не скрывал своей любви ко всему блестящему и шикарному. Жилье король российской поп-музыки тоже выбрал себе под стать. Поклонников и СМИ Филипп в свои хоромы приглашать не спешит, поэтому никто и не подозревал, какие богатства скрываются за забором загородной резиденции певца.

Видеоэкскурсией по дому Киркорова со своими подписчиками поделилась Наташа Королева, которая заехала к певцу, чтобы отдать ему подарок на день рождения. Пока хозяин дома водил Королеву по своему дому, она снимала видео для фолловеров. Оказалось, что в доме у Филиппа есть не только внушительная гардеробная для себя, но и огромные комнаты с брендовыми вещами для детей, Аллы-Виктории и Мартина. У детей помимо личных гардеробных есть собственная игровая зона, которая занимает два этажа. В особняке Киркорова также обнаружились бассейн и домашний кинотеатр, но что больше всего впечатляет — на участке у Филиппа есть собственная часовня.

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