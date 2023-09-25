За границей в ужасе из-за «Служебного романа»: не смеются над ним, а плачут

С момента премьеры «Служебного романа» прошло уже 46 лет. Однако до сих пор современные зрители обожают пересматривать картину Эльдара Рязанова. Россияне считают, что реалии, показанные в фильме, актуальны и сейчас. Ведь эта история о прирожденной карьеристке, которая так увлечена работой, что осознанно жертвует романтическими отношениями.

При этом на таком непростом фоне в ленте показаны довольно забавные ситуации, вызывающие искренний смех. Однако иностранцы не смеются над «Служебным романом», а плачут, ведь лента приводит их в ужас.

Американские зрители отмечают, что второстепенные персонажи выигрывают на фоне главных героев. Основным минусом фильма они назвали бесконечную любовную линию между Людмилой Прокофьевной и Новосельцевым. Она так долго и скучно развивается, что зрители теряют интерес.

Кроме того, иностранцы назвали главным посылом картины тот факт, что женщина сможет добиться успеха в профессии, только если в ее жизни нет мужчины. И этот смысл смутил зарубежных зрителей.