За границей раскритиковали «Служебный роман»: почему фильм лучше бы запретить

Это на родине «Служебный роман» считается шедевром кинематографа, а вот за рубежом картина получает крайне негативные отзывы. Иностранцы узрели в ленте Эльдара Рязанова такой смысл, из-за которого ее и вовсе могли бы запретить к показу.

На просторах Интернета можно найти весьма любопытные отзывы на любовную историю Калугиной и Новосельцева. Операторская работа, по мнению зарубежного зрителя, достойна всяких похвал. Второстепенные персонажи тоже хороши, особенно выделяют секретаршу Верочку. А вот само развитие сюжета показалось затянутым и местами скучным.

Но самое страшное, что за рубежом в культовой ленте узрели сексистский контекст. Иностранок возмутила мысль о том, что успехов в карьере женщина может достичь только тогда, когда она несчастлива в личной жизни. Многие решили, что именно в этом главный посыл творения советского режиссера. И подчеркнули: если бы нечто подобное вышло на экраны сегодня, то грянул бы ужасный скандал.