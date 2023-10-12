За границей этот советский фильм до сих пор считают лучшим: в СССР его ненавидели

Драма «Летят журавли» Михаила Калатозова стала одним из самых популярных советских фильмов за границей. Она заработала «Золотую ветвь» Каннского кинофестиваля и множество других наград, а зрители выстраивались в очередь у кинотеатров, чтобы увидеть черно-белый шедевр. Однако советские зрители не были в восторге от военной картины.

Дело в том, что власти страны совсем не оценили сюжет фильма. Как пишут СМИ, Никита Хрущев сравнил главную героиню с продажной женщиной из-за того, что она вышла замуж не за своего возлюбленного-фронтовика. Пресса же весьма скупо написала о триумфе картины в Каннах и не старалась как-то похвалить фильм.

В итоге долгие годы лента «Летят журавли» не пользовалась популярностью. Со временем же зрители по-другому открыли для себя знаменитый фильм и оценили сложную задумку режиссера. И теперь «Летят журавли» входит в классику советского кино.