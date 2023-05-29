За американцев стыдно: эту «комедию» используют как пособие для полета в космос

Культовая фантастика с Брюсом Уиллисом давно считается эталонной лентой о космической экспедиции. Однако картина полна ляпов, которые может легко развеять любой новичок в области космоса.

«Армагеддон» в качестве теста показывают начинающим астронавтам NASA, чтобы те нашли в ней неточности и огрехи. Всего профессионалы насчитали в фильме 168 ошибок.

Первый момент. По сюжету герои «Армагеддона» узнают о приближении астероида за 18 дней до его столкновения с Землей. На самом деле космическое тело размером с Техас, приближенное к нашей планете, давно бы занесли к самым массивным астероидам и тщательно бы наблюдали за его траекторией. Такой объект обнаружился бы за годы до столкновения с Землей. Ни о каких месяцах и уж тем более днях речи бы и не шло.

Второй момент исходит из первого. Земляне прекрасно бы увидели мощный свет, исходящий от астероида тогда, когда он находился бы на расстоянии двух месяцев до планеты, а не за каких-то 18 дней.

Третий пункт — само космическое тело. Дело в том, что астероид, обнаруженный героями «Армагеддона», нельзя отнести ни к одной из действующих классификаций. По форме он похож на Луну, а на его поверхности находятся скалы, расщелины и пики. Вызывает вопросы и непонятное облако вокруг тела. Что это такое?

Это далеко не все ошибки фильма. Может, вы найдете больше 168?