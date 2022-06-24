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Юмор ниже пояса: Якубович резко припечатал Петросяна

24 июня 2022 07:43
Юмор ниже пояса: Якубович резко припечатал Петросяна

Ведущий разочаровался в современных шутках.

Леонид Якубович нелестно отозвался о российских комиках, чьи шутки с каждым годом становятся все более второсортными. В погоне за зрительским смехом они не останавливаются ни перед чем, в ход идут разного рода непристойности. Звезда «Поле чудес» негодует по поводу того, что границы дозволенного стираются.

Примечательно, что досталось не только молодым юмористам, одногодка Якубовича Евгений Петросян тоже попал в число тех, чьи шутки вызывают у ведущего оторопь. «Не нравится юмор ниже пояса», – посетовал 76-летний артист в YouTube-шоу «Антонимы». Он добавил, что раньше Евгений Ваганович шутил «тоньше».

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Впрочем, Леонид Аркадьевич умеет не только критиковать, но и хвалить. Его главный фаворит среди юмористов – это Геннадий Хазанов. По словам Якубовича, Геннадий один из немногих современных артистов, кто скрупулезно подходит к созданию каждой своей шутки.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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