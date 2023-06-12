Яшка из «Неуловимых мстителей» неспроста прячет жену: такую красотку уведут в два счета

«Неуловимые мстители» в одночасье стали культовым фильмом советского кинематографа. В Союзе не было никого, кто не смотрел бы остросюжетную трилогию. Любимчики и антигерои были у зрителей, однако единственным, кто, кажется, покорил сердца всех без исключения, был цыган Яшка. Харизматичный, яркий и бесстрашный, он, безусловно, стал украшением и даже одной из главных звезд «сериала».

Сыграл Яшку Василий Васильев. Настоящий чистокровный цыган, который зубами вырвал заветную роль у 8 тысяч претендентов. Правда, культовая роль стала первой и единственной в карьере цыгана. После же он принял решение завязать с киноискусством.

Тем не менее неудивительно, что жену Галину Храмову Яшка «отхватил» себе невероятно красивую.

Правда, цыганская кровь и эмоциональный нрав взяли свое. Долго жить в спокойном и тихом счастье Васильев не смог. И променял Храмову на молодую и тоже невероятно красивую танцовщицу Марианну Мерцелову. Мерцелова подарила цыгану вторую дочь. Первая родилась в предыдущем браке.