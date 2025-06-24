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Яковлева, Пересильд, Артемьева, а теперь и Ходченкова: зрителям представили новую Бабу Ягу

24 июня 2025 15:11
Яковлева, Пересильд, Артемьева, а теперь и Ходченкова: зрителям представили новую Бабу Ягу

Это уже пятая в современных фильмах и сериалах.

Киношная Баба Яга — персонаж с внушительным послужным списком. За последние пару лет её играли Елена Яковлева, Татьяна Догилева, Людмила Артемьева, Юлия Пересильд.

Причём каждая делала из неё что-то своё: у Догилевой в «Волшебном участке» — перевоплощения и продажа запрещенки сказочным тварям, две другие — деловые колдуньи в Белогорье, Артемьева из «Баба Яга спасает мир» — сатира на бабушку из соседнего СНТ.

И вот теперь — Светлана Ходченкова. Самая глянцевая Яга за всю историю.

Новая Яга

Фильм называется «Яга на нашу голову» и выйдет в прокат 13 ноября. По жанру — семейная комедия с фантастическим антуражем. В центре — мальчик Петя, который внезапно узнаёт, что его ворчливая няня на самом деле ведьма, спрятавшаяся среди людей после того, как потеряла свою ступу.

Яковлева, Пересильд, Артемьева, а теперь и Ходченкова: зрителям представили новую Бабу Ягу

Коварный Кощей (его, кстати, играет Юрий Колокольников) собирается поработить всех сказочных существ, и только Петя с Ягой могут ему помешать.

Сказка ложь, да в ней намек

На бумаге — типовой сюжет в духе «Волшебной няни» или «Мэри Поппинс в подполье». На экране — любопытный эксперимент: а что если дать роль ведьмы актрисе, которую в народе привыкли воспринимать как символ столичного гламура и красоты?

Яковлева, Пересильд, Артемьева, а теперь и Ходченкова: зрителям представили новую Бабу Ягу

Ходченкова действительно удивляет. В тизере она появляется седой и растрепанной, без макияжа и с крючковатым носом. Магии — пока минимум. Но в этом и интрига: её Яга — не шаблонная старуха, а дама с характером, которая, по всей видимости, сама не до конца поняла, как оказалась в этом мире людей и чужих детей.

Яковлева, Пересильд, Артемьева, а теперь и Ходченкова: зрителям представили новую Бабу Ягу

Важный нюанс: режиссёр проекта — Александр Войтинский. Он же снимал «По щучьему велению», и к волшебству у него свой подход: никакой клюквы, всё подано легко, с нарочитым современным взглядом. Отсюда и решение сделать Ягу не старухой в избушке, а воспитательницей с волшебным прошлым. Звучит как будто это сняли Netflix.

Будет ли эта Яга культовой, как у Яковлевой или хотя бы запоминающейся, как у Артемьевой — покажет ноябрь.

Фото: Кадры из фильмов «Баба Яга спасает мир» (2023), «Последний богатырь» (2017), «Яга на нашу голову» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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