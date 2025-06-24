Яковлева, Пересильд, Артемьева, а теперь и Ходченкова: зрителям представили новую Бабу Ягу

Это уже пятая в современных фильмах и сериалах.

Киношная Баба Яга — персонаж с внушительным послужным списком. За последние пару лет её играли Елена Яковлева, Татьяна Догилева, Людмила Артемьева, Юлия Пересильд.

Причём каждая делала из неё что-то своё: у Догилевой в «Волшебном участке» — перевоплощения и продажа запрещенки сказочным тварям, две другие — деловые колдуньи в Белогорье, Артемьева из «Баба Яга спасает мир» — сатира на бабушку из соседнего СНТ.

И вот теперь — Светлана Ходченкова. Самая глянцевая Яга за всю историю.

Новая Яга

Фильм называется «Яга на нашу голову» и выйдет в прокат 13 ноября. По жанру — семейная комедия с фантастическим антуражем. В центре — мальчик Петя, который внезапно узнаёт, что его ворчливая няня на самом деле ведьма, спрятавшаяся среди людей после того, как потеряла свою ступу.

Коварный Кощей (его, кстати, играет Юрий Колокольников) собирается поработить всех сказочных существ, и только Петя с Ягой могут ему помешать.

Сказка ложь, да в ней намек

На бумаге — типовой сюжет в духе «Волшебной няни» или «Мэри Поппинс в подполье». На экране — любопытный эксперимент: а что если дать роль ведьмы актрисе, которую в народе привыкли воспринимать как символ столичного гламура и красоты?

Ходченкова действительно удивляет. В тизере она появляется седой и растрепанной, без макияжа и с крючковатым носом. Магии — пока минимум. Но в этом и интрига: её Яга — не шаблонная старуха, а дама с характером, которая, по всей видимости, сама не до конца поняла, как оказалась в этом мире людей и чужих детей.

Важный нюанс: режиссёр проекта — Александр Войтинский. Он же снимал «По щучьему велению», и к волшебству у него свой подход: никакой клюквы, всё подано легко, с нарочитым современным взглядом. Отсюда и решение сделать Ягу не старухой в избушке, а воспитательницей с волшебным прошлым. Звучит как будто это сняли Netflix.

Будет ли эта Яга культовой, как у Яковлевой или хотя бы запоминающейся, как у Артемьевой — покажет ноябрь.