Выставили стервой на весь СССР: какой на самом деле была Анфиса из «Девчат»

В фильме «Девчата» Юрия Чулюкина «плохой девочкой» была только одна героиня — Анфиса. От ее образа жизни у высокоморального советского зрителя дергался глаз.

Дамочка была неразборчива в связях и не верила в любовь. Счастливой женой и матерью она себя не видела. В общем, выставили Анфису эдакой стервой на весь СССР. Но на самом деле эта женщина была другой.

Картина снята по книге Бориса Бедного, где он раскрывает трагическую судьбу легкомысленной сердцеедки. Отношениям с Вадимом Дементьевым в кино уделяется не так много внимания. Между тем в литературном произведении они описываются весьма драматично.

Анфиса всей душой полюбила инженера, и тот ответил ей взаимностью. И тем не менее героиня оставляет возлюбленного. Она не хочет портить жизнь мужчине, которому никогда не сможет родить детей. Все произошло из-за сделанного по глупости аборта. Выходит, что за маской вертихвостки скрывается лишившая себя женского счастья бедолага, которой приходится расплачиваться за ошибки молодости.