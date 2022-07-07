Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Выставила на посмешище перед всей страной: Собчак выдала истинное отношение к Рудковской

Выставила на посмешище перед всей страной: Собчак выдала истинное отношение к Рудковской

7 июля 2022 12:25
Выставила на посмешище перед всей страной: Собчак выдала истинное отношение к Рудковской

Журналистка поделилась с подписчиками неудачным снимком Яны.

В соцсетях Яны Рудковской появляются исключительно удачные кадры. На них продюсер позирует то в своем роскошном доме, то на ледовых шоу супруга Евгения Плющенко, то в отпуске. Поэтому журналистка Ксения Собчак не упустила шанс подшутить над Рудковской.

В своем Telegram-канале она опубликовала не самый удачный снимок Яны и Евгения на яхте. По всей видимости, фигурист помогает жене устроиться на бортике судна. Но в кадре складывается впечатление будто Плющенко толкает Яну в воду. Собчак выставила Рудковскую на посмешище перед всей страной, призвав подписчиков подписать снимок, озвучивая мысли спортсмена. И фолловеры журналистки нашли это забавным.

«За секунду до..», «Женщина на корабле — к беде», «За бортом», «Спасибо, дальше я сам», — упражнялись в фантазии комментаторы.

Некоторые из подписчиков Ксении попытались заметить, что такая злоба в отношении продюсера с мужем неуместна. По их мнению, подобным образом Собчак просто показывает истинное отношение к Рудковской.

У Малахова обнаружился серьезный дефект: этого не замечали много лет

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Related video