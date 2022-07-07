Выставила на посмешище перед всей страной: Собчак выдала истинное отношение к Рудковской

В соцсетях Яны Рудковской появляются исключительно удачные кадры. На них продюсер позирует то в своем роскошном доме, то на ледовых шоу супруга Евгения Плющенко, то в отпуске. Поэтому журналистка Ксения Собчак не упустила шанс подшутить над Рудковской.

В своем Telegram-канале она опубликовала не самый удачный снимок Яны и Евгения на яхте. По всей видимости, фигурист помогает жене устроиться на бортике судна. Но в кадре складывается впечатление будто Плющенко толкает Яну в воду. Собчак выставила Рудковскую на посмешище перед всей страной, призвав подписчиков подписать снимок, озвучивая мысли спортсмена. И фолловеры журналистки нашли это забавным.

«За секунду до..», «Женщина на корабле — к беде», «За бортом», «Спасибо, дальше я сам», — упражнялись в фантазии комментаторы.

Некоторые из подписчиков Ксении попытались заметить, что такая злоба в отношении продюсера с мужем неуместна. По их мнению, подобным образом Собчак просто показывает истинное отношение к Рудковской.

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