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У Малахова обнаружился серьезный дефект: этого не замечали много лет

9 июля 2022 12:15
У Малахова обнаружился серьезный дефект: этого не замечали много лет

Телеведущий дал интервью Ирине Безруковой.

Андрей Малахов — один из самых популярных телеведущих страны вот уже 30 лет. Героями его программ становились тысячи людей, которые благодаря шоу нашли пропавших родственников или получили реальную помощь. О себе Малахов говорить не любит, предпочитая слушать других. Однако иногда телеведущий все-таки дает интервью. Недавно он побывал в ток-шоу Ирины Безруковой «Начало», и зрители заметили нечто странное в речи Андрея.

Зрители отметили, что иногда в речи Малахова проскакивают странные звуки, мешающие восприятию. Некоторые также написали, что никогда раньше не замечали, что ведущий заикается, а когда не уверен в себе или нервничает, то и вовсе выдает нечленораздельные звуки, вроде «фввв».

Большинство зрителей все-таки отметили хорошо поставленный голос и речь Малахова, которые он тренировал много лет в эфирах своих программ, и высказали мнение, что, даже если с таким дефектом речи телеведущий выстроил столь успешную карьеру, его трудолюбию можно только поаплодировать.

Он так заикается! А не связка букв. Я думаю, что за столько лет он уж точно мог бы себе поставить хорошо речь. Поэтому, с такой особенностью, его только можно уважать сильнее, что он добился таких высот, - пишут в сети.

Фото: Кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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