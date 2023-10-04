Вышла замуж за цыгана и пропала: как спустя 55 лет выглядит Ксанка из «Неуловимых мстителей»

Юная Валентина Курдюкова с первого взгляда покорила режиссера Эдмонда Кеосаяна. Гибкую и бойкую девочку утвердили на главную женскую роль Ксанки Щусь в картине «Неуловимые мстители». Однако, завершив съемки в трилогии, восходящая звезда не стала продолжать успешную актерскую карьеру.

После школы девушка поступила в цирковое училище. На гастролях состоялась ее судьбоносная встреча с вокалистом Борисом Сандуленко. Курдюкова влюбилась в знаменитого цыгана, которого сравнивали с Робертино Лорети. Вскоре молодые люди поженились: они живут душа в душу и по сей день.

У супругов родилось двоих детей. Дочь Татьяна стала преподавателем по вокалу, а сыну четы не суждено было дожить до 18 лет. Разбитая горем Валентина Курдюкова не опустила руки и в тяжелые времена тянула всю семью. Женщина продавала газеты, подрабатывала буфетчицей — все ради того, чтобы ее близкие ни в чем не нуждались. Только так пара смогла преодолеть все трудности.