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Вышла замуж за цыгана и пропала: как спустя 55 лет выглядит Ксанка из «Неуловимых мстителей»

4 октября 2023 17:30
Вышла замуж за цыгана и пропала: как спустя 55 лет выглядит Ксанка из «Неуловимых мстителей»

Нашла настоящую любовь и пережила большую трагедию.

Юная Валентина Курдюкова с первого взгляда покорила режиссера Эдмонда Кеосаяна. Гибкую и бойкую девочку утвердили на главную женскую роль Ксанки Щусь в картине «Неуловимые мстители». Однако, завершив съемки в трилогии, восходящая звезда не стала продолжать успешную актерскую карьеру.

После школы девушка поступила в цирковое училище. На гастролях состоялась ее судьбоносная встреча с вокалистом Борисом Сандуленко. Курдюкова влюбилась в знаменитого цыгана, которого сравнивали с Робертино Лорети. Вскоре молодые люди поженились: они живут душа в душу и по сей день.

У супругов родилось двоих детей. Дочь Татьяна стала преподавателем по вокалу, а сыну четы не суждено было дожить до 18 лет. Разбитая горем Валентина Курдюкова не опустила руки и в тяжелые времена тянула всю семью. Женщина продавала газеты, подрабатывала буфетчицей — все ради того, чтобы ее близкие ни в чем не нуждались. Только так пара смогла преодолеть все трудности.

Вышла замуж за цыгана и пропала: как спустя 55 лет выглядит Ксанка из «Неуловимых мстителей»
Фото: Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1966), кадр из телепередачи
Алла Новикова
Алла Новикова
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