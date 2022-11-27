Вырос копией красавца-отца: как выглядит и чем живет сын Даши из фильма «Брат 2»

Стал актером и долгое время не знал биологического родителя.

В 1991 году актриса Дарья Юргенс, известная по роли в культовом «Брате-2», стала мамой. Своим отцом маленький Егор считал актера Петра Журавлева, но правда шокировала мальчика. Оказалось, его настоящим папой был Евгений Дятлов.

В те времена Егор связался с плохой компанией, но вновь обретенный звездный отец сумел его вразумить – и парень взялся за ум.

После школы он получил актерское образование и присоединился к труппе театра «Буфф».

Егор Лесников, носящий фамилию деда, дебютировал в кино в 2005 году в сериале «Сказка о счастье». Среди его известных картин – «Молчание», «Купчино» и «Купель дьявола».

Уже в 20 лет молодой человек женился на Наталье Сизовой, и у пары родилась дочь Алиса. Правда, ребенок не спас брак, но Лесников часто видится со своей любимицей Алисой. Удалось 31-летнему артисту и наладить отношения со звездным отцом, с которым он время от времени мелькает на экране.