Вырезанную из «Кавказской пленницы» сцену Гайдай показал в другом фильме: точно видели, но не замечали

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» дошла до советского зрителя не в первозданном виде. Из киноленты вырезали одну сцену, которую позднее Леонид Гайдай включил уже в другую свою картину.

В конечный вариант «Кавказской пленницы» не вошел эпизод с «панорамой товарища Саахова». Сначала перед зрителем предстают сапоги персонажа, затем военные брюки и рука, засунутая за китель. И потом камера идет наверх и показывает лицо Саахова, образ которого явно отсылает к Сталину.

Когда сцену увидели представители Госкино, то тут же потребовали ее вырезать. Гайдай послушался, но все-таки от своей задумки не отказался.

Режиссер включил аналогичный эпизод в картину «Не может быть!», снятую по мотивам рассказов Зощенко. В новелле «Свадебное происшествие» в образе Сталина предстал Иван Израилевич, один из гостей торжества. У героя едва не увел красавицу-супругу из-под носа Володя Завитушкин. Роль Сталина исполнил Готлиб Ронинсон.