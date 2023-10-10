Вырезанная сцена из «Ивана Васильевича» годами пылилась на полке: Милославского в ней поймали
Зрителей такой исход наверняка бы расстроил.
Вряд ли Михаил Булгаков догадывался, что его неопубликованная повесть «Иван Васильевич» станет основой для одной из лучших советских комедий. Шедевр Леонида Гайдая вышел на экраны в 1973 году и покорил сердца зрителей. Особенно публике запомнился обаятельный вор-рецидивист Жорж Милославский в исполнении Леонида Куравлева.
Находчивый и умный пройдоха всегда знает, как выпутаться из любой заварушки. Настоящий профессионал своего дела, он любому заговорит зубы или собьет с толку. По сюжету после путешествия во времени герой успешно удирает от погони, однако у сценаристов был совсем другой план.
В первоначальной версии картины «Иван Васильевич меняет профессию» в конце преступника должна была поймать советская милиция. Однако зрителей, полюбивших искрометного Милославского, подобный финал наверняка бы разочаровал, поэтому печальную сцену попросту вырезали.