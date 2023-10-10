Вырезанная сцена из «Ивана Васильевича» годами пылилась на полке: Милославского в ней поймали

Вряд ли Михаил Булгаков догадывался, что его неопубликованная повесть «Иван Васильевич» станет основой для одной из лучших советских комедий. Шедевр Леонида Гайдая вышел на экраны в 1973 году и покорил сердца зрителей. Особенно публике запомнился обаятельный вор-рецидивист Жорж Милославский в исполнении Леонида Куравлева.

Находчивый и умный пройдоха всегда знает, как выпутаться из любой заварушки. Настоящий профессионал своего дела, он любому заговорит зубы или собьет с толку. По сюжету после путешествия во времени герой успешно удирает от погони, однако у сценаристов был совсем другой план.

В первоначальной версии картины «Иван Васильевич меняет профессию» в конце преступника должна была поймать советская милиция. Однако зрителей, полюбивших искрометного Милославского, подобный финал наверняка бы разочаровал, поэтому печальную сцену попросту вырезали.