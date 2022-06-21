«Выплачиваю ей сумму денег»: внук решился на откровения о 84-летней Пьехе

Несколько месяцев назад появились слухи о ссоре между Эдитой Пьехой и ее внуком. Сплетники уверяли, что артистка недовольна поведением певца и часто критикует его за публичные высказывания о личной жизни. Эмоциональный Стас якобы тоже не смолчал, и в звездном семействе произошел большой конфликт.

Сообщалось даже, что Пьеха не помогает 84-летней бабушке, которая живет за городом: он не созванивается с ней и не узнает о ее самочувствии. Однако сам певец настаивает, что никаких скандалов в их семье нет. А на днях он решился на откровения. По его словам, он всегда навещает Эдиту Пьеху, когда бывает в Санкт-Петербурге. В остальное время он общается с ней по телефону и помогает материально.

«Ежемесячно выплачиваю ей сумму денег», — признался Стас в беседе с изданием WomanHit .

Эти средства артистка тратит на содержание домашнего хозяйства. Кроме того, Пьеха заявил, что содержит финансово и своего отца, который постоянно живет в Литве. С ним певец общается куда реже, чем с остальными родственниками, но все равно старается быть в курсе его жизни.

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