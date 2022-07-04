Вынуждена отказаться от выхода на сцену: Валерия выступила с заявлением

Певица Валерия перенесла свои выступления из-за коронавируса. Подробностями ситуации она поделилась в личных социальных сетях.

Как оказалось, не так давно исполнительница вновь заболела COVID-19, несмотря на поставленные прививки и заботу о своем здоровье. Артистка смогла победить недуг, однако после она столкнулась с последствиями, из-за которых теперь не может полноценно выступать и вынуждена перенести все свои ближайшие концерты.

«Сильнейшая заложенность в груди и кашель не позволяют мне полноценно петь», — рассказывает Валерия.

Также она признается, что не собирается давать концерты под фонограмму, поэтому будет ждать, когда полностью восстановит свое здоровье, чтобы не разочаровать своих поклонников. По предположениям исполнительницы, уже осенью этого года фанаты смогут услышать ее живое пение.

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