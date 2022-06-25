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Выгодное супружество: эти 6 пар Зодиака разбогатеют в браке

25 июня 2022 17:00
Выгодное супружество: эти 6 пар Зодиака разбогатеют в браке

Вдвоем эти знаки зодиака смогут достичь материального благополучия.

"Дом – полная чаша", – гласит известное высказывание, под которым подразумеваются достаток и финансовое благополучие. Эти слова могут стать реальностью в том случае, если под одной крышей поселятся супруги, родившиеся под определенными знаками зодиака. Каким же парам небесные светила благоволят и сулят богатство?

Овен и Весы

Представители огненного и воздушного знака дополняют друг друга столько гармонично, как инь и ян. Темпераментные Овны фонтанируют идеями о том, как улучшить благосостояние семьи, а уравновешенные Весы поддерживают их во всех начинаниях и создают комфортные условия для работы.

Этот семейный тандем способен добиться головокружительных высот.

Стрелец и Водолей

В союзе уроженцев этих двух знаков царит подлинное равноправие. Стрелец и Водолей – отличные партнеры не только в романтическом, но и в профессиональном смысле этого слова.

Им комфортно работать вместе, сообща генерировать идеи, а главное, знать, что рядом есть надежное плечо.

Белая полоса везения начнется в июле 2022 для этих 4 знаков Зодиака

Супруги, рожденные под знаками Водолея и Стрельца, всегда могут рассчитывать на помощь друг друга.

Лев и Дева

В этой паре есть лидер, а есть ведомый, и не нужно даже ходить к гадалке, чтобы понять, кто есть кто.

Предприимчивый Лев с удовольствием возьмет на себя главенствующую роль, а Дева станет Галатеей в руках талантливого и опытного партнера-скульптора.

В выигрыше останутся оба: Дева научится вести бизнес, а Лев будет гордиться своей протеже, и, конечно же, самим собой.

Рыбы и Телец

Еще одна пара, в которой половинки прекрасно дополняют друг друга – Телец и Рыбы. Если представители первого знака наделены упрямством и проницательностью, то вторые могут похвастаться креативностью и большой работоспособностью.

Вместе они могут с нуля начать свое дело, где каждый будет на своем месте.

Рак и Близнецы

Соседи по гороскопу редко видят друг в друге любовь всей своей жизни. Зато когда они все же решаются построить отношения, у них получается отличный тандем. Раки берут бразды правления в свои руки, а Близнецы охотно занимают позицию идейного вдохновителя.

Вдвоем им под силу нажить солидное состояние.

Козерог и Скорпион

Эта пара вряд ли сможет заниматься общим делом – у каждого из них желание играть первую скрипку слишком велико.

Козерог и Скорпион, конечно, могут побороться за место на престоле, но будет лучше, если каждый из них займется собственным бизнесом.

Конкуренция только подстегнет их в стремлении заработать как можно больше, а также привнесет остроту в отношения.

Елена Королева
Елена Королева
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