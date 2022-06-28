Белая полоса везения начнется в июле 2022 для этих 4 знаков Зодиака
Астрологи рассказали, кто будет любимцем фортуны в грядущем месяце.
В самый разгар лета хочется забыть о проблемах и насущных делах, чтобы насладиться отпуском и хорошей погодой. По словам астрологов, некоторым знакам зодиака в июле действительно удастся вдохнуть полной грудью - все их проблемы останутся в прошлом, а в будущем будут ждать только успехи в карьере и в личной жизни. Рассказываем, какие четыре знака в июле 2022 по праву могут называться счастливчиками.
Овен
Представители огненного знака в июле смогут исправить ошибки, допущенные в предыдущие несколько месяцев. Особенно актуально это будет в офисе - звезды говорят, что Овнам удастся наверстать упущенное в работе.
Мироздание позаботится о том, чтобы дела шли успешно и в правильном направлении.
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В любви уроженцев знака также поджидают приятные сюрпризы - они будут чувствовать себя единым целым со своей второй половинкой. Кроме того, стоит побаловать себя продолжительным отпуском.
Телец
Во второй месяц лета рабочие дела у Тельцов будут идти как по маслу. Им даже не придется тратить много сил и времени для того, чтобы выполнять все поручения начальства, работа будет сама спориться в их руках.
А в сложных вопросам Тельцам удастся сохранить присутствие духа и ясную голову.
Уроженцы земного знака, состоящие в любовных отношениях, будут полностью удовлетворены своей второй половинкой - в паре будет царить настоящая гармония. Одиноких Тельцов ждет поистине судьбоносное знакомство.
Лев
Представители королевского знака зодиака хорошо усвоили не слишком приятные уроки, которые преподнесла им в прошлом судьба. В июле к Львам вернется уверенность в своих силах, они смогут использовать полученный опыт для того, чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице.
В отношениях уроженцы огненного знака, как правило предпочитающие итальянские страсти, захотят нежности и покоя.
Пробуждение от ласковых слов любимого человека, уютный завтрак, повседневные дела, выполненные вместе - вот все, что будет нужно Львам.
Водолей
В июле 2022 года неспокойные и мятежные, как правило, Водолеи будут довольны и счастливы. И у них будут на то все основания.
Конфликтные ситуации, возникшие на работе, очень скоро придут к своему логическому завершению, поэтому уроженцы знака смогут вздохнуть спокойно и переключиться на более приятные вещи.
Кроме того, у них появится больше свободного времени для того, чтобы уделить внимание своему партнеру. Возможно даже, что во второй месяц лета Водолеев ожидает еще один медовый месяц.