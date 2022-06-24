Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Выглядит на полные 56 лет»: известного блогера ужаснуло состояние Собчак

«Выглядит на полные 56 лет»: известного блогера ужаснуло состояние Собчак

24 июня 2022 10:05
«Выглядит на полные 56 лет»: известного блогера ужаснуло состояние Собчак

Лена Миро подчеркнула, что журналистка сильно постарела.

Недавняя театральная премьера постановки Константина Богомолова «Гамлет in Moscow» собрала весь цвет светской Москвы. Отметилась на мероприятии и супруга режиссера Ксения Собчак. Выбрав для вечера оригинальное длинное платье черного оттенка с ассиметричным декольте и прозрачной юбкой, журналистка охотно позировала фотографам. Но если к наряду Собчак вопросов у поклонников не возникло, то макияж и внешний вид звезды вызвал критические замечания.

Известный блогер Лена Миро в ЖЖ ужаснулась состоянием Собчак. Она отметила, что на лице журналистки видны возрастные изменения: ткани опустились и обвисли, а под глазами залегли глубокие морщины. Кроме того, вырезы на платье не скрывают дряблое тело. Миро удивилась, почему Ксения с ее возможностями и средствами не ухаживает за собой надлежащим образом. Из-за этого, по мнению Лены, супруга Богомолова кажется куда старше своих 40 лет.

«Выглядит на полные 56 лет. С половиной», — подчеркнула Миро.

Комментаторы предположили, что виной всему плохой свет и непрофессионализм фотографов, снимающих Ксению в невыгодном ракурсе. А некоторые тут же припомнили слухи о беременности журналистки.

Россияне ахнули: вот что Наргиз сделала с наследием покойного Градского

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Related video