«Выглядит на полные 56 лет»: известного блогера ужаснуло состояние Собчак

Недавняя театральная премьера постановки Константина Богомолова «Гамлет in Moscow» собрала весь цвет светской Москвы. Отметилась на мероприятии и супруга режиссера Ксения Собчак. Выбрав для вечера оригинальное длинное платье черного оттенка с ассиметричным декольте и прозрачной юбкой, журналистка охотно позировала фотографам. Но если к наряду Собчак вопросов у поклонников не возникло, то макияж и внешний вид звезды вызвал критические замечания.

Известный блогер Лена Миро в ЖЖ ужаснулась состоянием Собчак. Она отметила, что на лице журналистки видны возрастные изменения: ткани опустились и обвисли, а под глазами залегли глубокие морщины. Кроме того, вырезы на платье не скрывают дряблое тело. Миро удивилась, почему Ксения с ее возможностями и средствами не ухаживает за собой надлежащим образом. Из-за этого, по мнению Лены, супруга Богомолова кажется куда старше своих 40 лет.

«Выглядит на полные 56 лет. С половиной», — подчеркнула Миро.

Комментаторы предположили, что виной всему плохой свет и непрофессионализм фотографов, снимающих Ксению в невыгодном ракурсе. А некоторые тут же припомнили слухи о беременности журналистки.

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