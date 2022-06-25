Россияне ахнули: вот что Наргиз сделала с наследием покойного Градского

Больше полугода прошло со дня смерти Александра Градского, музыкант скоропостижно скончался от инфаркта мозга, а его родственники по-прежнему продолжают спорить о том, кому достанутся миллионы покойного. Даже Наргиз не удержалась и покусилась на святое, отобрав у мэтра его главный хит.

Певица перепела знаменитую песню Градского «Как молоды мы были». Звезда шоу «Голос» настолько проникновенно исполнила композицию, что затмила самого Александра Борисовича. «Спела, как прожила», «С первых нот пошли мурашки», «В самое сердце», «Это лучшее исполнение! Браво, Наргиз!», «Внутри все переворачивается, как классно спето», – восхитились интернет-пользователи на YouTube.

Напомним, что судьба свела Наргиз с Градским еще в 2013 году. На слепых прослушиваниях во втором сезоне «Голоса» к ней повернулись все четверо наставником, но она предпочла команду Леонида Агутина.