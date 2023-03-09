Вы задумывались, что значит «Катись колбаской по Малой Спасской»? Ответ есть

Русский язык изобилует множеством ярких пословиц и поговорок. При этом публика далеко не всегда знает историю тех или иных выражений, которые используются в повседневной речи.

Так, например, и в кинематографе, и на улицах можно услышать «Катись колбаской по Малой Спасской». Как оказалось, выражение не имеет никакого отношения к пищевой промышленности и к колбасе, а связано с устройством трамваев. Дело в том, что штанг пневматического тормоза, который был в устройстве старых трамваев, называли именно «колбасой» из-за их схожести. И на этом шланге постоянно катались безбилетники или те, кому не хватило места в трамвае из-за давки.

Улица же Малая Спасская располагалась в обеих российских столицах. В Москве сегодня это 1-й Коптельский переулок, а в Санкт-Петербурге — улица Карбышева. При этом исследователи до сих пор не уверены, о каком именно городе идет речь в этой фразе.

Поэтому дословный смысл выражения связан с безбилетной поездкой на трамвае по одной из столиц России.